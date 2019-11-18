الشرطة البريطانية تعتقل 39 مهاجرا إيرانيا في قناة “المانش”

2019/11/18 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت الشرطة البريطانية تسعة وثلاثين مهاجرا إيرانيا كانوا على متن اربعة قوارب حاولوا عبور قناة المانش والدخول إلى بريطانيا.

وأفادت صحيفة “ايفيننغ ستاندارد” نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الشرطة تمكنت من القبض على اربعة قوارب كانت تحاول عبور قناة “المانش” والدخول إلى الأراضي البريطانية وعلى متنها تسعة وثلاثين مهاجرا غير شرعي جميعهم من إيران.

وأوضح المتحدث أن الشرطة قامت باعتقالهم على الفور وهم يخضعون لفحوص طبية قبل تسليمهم إلى مركز المهاجرين في دوفر الواقع في جنوب شرق إنكلترا.

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