البيت الأبيض: إيران تستخدم القوة الفتاكة لقمع التظاهرات

2019/11/18 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نددت #الولايات_المتحدة الأميركية، باستخدام “القوة الفتاكة” و”القيود الصارمة على الاتصالات” ضد المتظاهرين في #إيران.وذكرت ستيفاني غريشام، مسؤولة الإعلام في #البيت_الأبيض، في بيان، أن «الولايات المتحدة […]

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