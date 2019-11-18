بجهود مشتركة بين عمليات بغداد والمتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي

2019/11/18 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي، مبينة أن احباط العملية جاء بالتعاون مع المتظاهرين.وقالت القيادة في بيان، إنه “بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل […]

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