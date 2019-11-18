الناطق العسكري باسم عبد المهدي: الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام عمل اجرامي

2019/11/18 | 16:37

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بغداد اليوم - بغداد

أعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام "عملا اجراميا".

وذكر خلف في بيان مقتضب إن "الضغط على ادارات المدارس ومنعهم من الدوام عمل اجرامي".

وأضاف، أن "هذا العمل يدخل مدارس الوسط والجنوب بازمة تربوية".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم عدد من المتظاهرين على قطع طريق الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، فيما دعت بعض مساجد العاصمة في وقت مبكر من اليوم، الى الاضراب العام عن الدوام وسمته "الفرصة الأخيرة".

ويتزامن هذا مع اضراب عن الدوام، دعا له ناشطون، في عدة محافظات وسطى وجنوبية، للضغط على الحكومة، في تلبية مطالب المتظاهرين.

واغلق محتجون بالامس مدارس في وسط وجنوب العراق تطبيقاً لدعوة الاضراب العام.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم - بغداد

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعا لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وقانون مفوضية الانتخابات.

وقال الكعبي في بيان، إن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد

بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب وزير النقل الأسبق، بيان جبر صولاغ، الإثنين (18 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشأن ما ورد بخصوصه بتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وذكر المكتب، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما ورد في تقرير صحيفة النيويورك تايمز

بغداد اليوم- كربلاء

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، أن المتظاهرين السلميين بريئون من كل أعمال الفوى التي حدثت في المدينة، مبيناً أن المندسين حاولوا إفشال مشروع التظاهرات.

وقال الخطابي في بيان لخلية الأزمة في المحا

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