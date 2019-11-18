ملخص مطالب الانتفاضة ( 3+3).. ليث شبر

2019/11/18 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر لو كانت القوى السياسية الحاكمة جادة لاتخذت هذا السبيل لإعادة الاستقرار للبلاد ولكنها مازالت تماطل وتسوف لعل الوقت يفتت الانتفاضة ويضعف حماس الشباب وغضبهم..وبلا شك فإنها مراهنة خاسرة وهي دليل على عدم جدية أحزاب السلطة في إصلاح البلاد وتنفيذ مطالب العراقيين والتي يمكن تلخيصها بالآتي..أولا..إقالة الحكومة وتقديمها الى المحاكمة..[…]

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