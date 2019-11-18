السجن 4 سنوات بحق زوجة الرئيس التونسي الراحل بن علي

2019/11/18 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الإثنين، بالسجن 4 سنوات بحق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

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