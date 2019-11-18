نجم ريال مدريد يشيد بنجاح لامبارد مع تشيلسي

2019/11/18 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتقد إيدن هازارد، أن فرانك لامبارد زميله السابق في تشيلسي، يملك القدرات التي تؤهله لأن يصبح واحدًا من أفضل المدربين في العالم بعد بداية واعدة على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج.

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