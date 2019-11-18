الناطق العسكري باسم القائد العام: الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام عمل اجرامي

2019/11/18 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام "عملا اجراميا".

وذكر خلف

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