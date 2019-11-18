ارسال مقترح قانون الى حكومة كوردستان

2019/11/18 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف مناقشة مقترح قانون حقوق المريض وواجباته وعدد من الملفات الأخرى، عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة وحماية المستهلك في برلمان كوردستان اجتماعا برئاسة صباح محمود رئيس اللجنة وحضور أعضاء ومستشاري اللجنة.

وفي بداية الاجتماع ناقش الحضور عدداً من الكتب الرسمية الموجهة للجنة، وبعد دراستها تم الرد عليها ووجهت الى الجهات المعنية لمتابعتها واتخاذ اللازم حولها.

وقررت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة فرعية لزيارة محافظة السليمانية بهدف اجراء لقاءات مع مديرية صحة المحافظة واجراء زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية للاطلاع على أوضاعها والوقوف على المشاكل التي تعاني منها تلك المؤسسات.

كما ومن المقرر ان تزور اللجنة مطار السليمانية الدولي بهدف الاطلاع على مذخر الادوية فيه والمخازن الخاصة بالادوية لمعرفة توافقها مع الشروط المستوجبة توفيرها في تلك المخازن.

وعقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة وحماية المستهلك مع لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان اجتماعا مشتركا لمناقشة مقترح قانون حقوق المريض وواجباته في إقليم كوردستان والذي اجري القراءة الأولى له في الجلسات السابقة لبرلمان كوردستان، وحولت الى اللجنتين المعنيتين لاعداد التقرير النهائي حولها.

وبعد مناقشة مقترح القانون في الاجتماع قررت اللجنتان ارسال المقترح الى الحكومة عن طريق الهيئة الرئاسية للبرلمان للاطلاع عليه وابداء رأيهم النهائي حوله، وبعد عودة المقترح من الحكومة تعقد اللجنتان القانونية والصحة اجتماعاً مشتركاً لاعداد التقرير النهائي حوله وارساله الى رئاسة البرلمان بهدف اجراء القراءة الثانية له.

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