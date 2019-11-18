2019/11/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، مشيرة الى أن عملية اعتقال العصابة تمت بالتعاون مع المتظاهرين.





وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد".

وأضافت أنه "تم احالتهم إلى التحقيق لينالوا جزائهم وفق القانون".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع المتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع المتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).