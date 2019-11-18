عبدالرزاق دحنون - امرأة شجاعة من أهل البادية السورية

2019/11/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في صباح أحد أيام ربيع عام 2011 وقفت بباب مكتبتي في زقاق المسيحيين قرب كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة إدلب شمال غرب سورية امرأة من أهل الريف عليها هيئة السفر، في وجهها ملامح نبل مع حسن المظهر، سمات الشجاعة والاقدام بادية في انتصاب قامتها، بنت البادية تمشي منتصبة، تشد ظهرها، ترفع صدرها، ولا تحني قامتها أبداً.في كفيها تظهر عروق الكدح والعمل.بدت في ثوبها الكحلي، ونطاقها الذهبي، وغطاء الرأس المزين بح......

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