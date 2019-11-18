2019/11/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، نداءً للمواطنين الذين يمتلكون أي معلومات عن رفات العراقيين والكويتيين الذين فقدو في حرب الخليج الادلاء بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تخصص مكافأة لمن يتقدم بمعلومات عن رفات العراقيين والكويتيين المفقودين في حرب الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تخصص مكافأة لمن يتقدم بمعلومات عن رفات العراقيين والكويتيين المفقودين في حرب الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).