عمليات بغداد تطيح بعصابة حاولت سرقة البنك المركزي

2019/11/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلكامش برس/ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن عملية اعتقال العصابة تمت بالتعاون مع المتظاهرين.

وذكر بيان للعمليات تلقته “كلكامش برس”، أنه “بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد”.

وأضاف البيان أنه “تم احالتهم إلى التحقيق لينالوا جزائهم وفق القانون”.

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