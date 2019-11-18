الدفاع تخصص مكافأة مالية مجزية لمن يقدم معلومات عن الارشيف الكويتي

2019/11/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن تقديم مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمفقودات الأرشيف الاميري والممتلكات الكويتية.واهابت الوزارة بحسب بيان تلقته “كلكامش برس”، “بالمواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفات العراقيين والكويتيين الذين فقدوا في حرب الخليج او ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الاميري والممتلكات الكويتية الادلاء بها”.ودعت الوزارة الى” الاتصال على الأرقام الخاصة بمديرية الاعلام والتوجيه المعنوي، ومديرية حقوق الانسان، في وزارة الدفاع او عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية وسوف تخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها”.

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