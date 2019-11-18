الكعبي: هذا ما سيناقشه مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء

2019/11/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونوّه إلى ان هذين القانونين يمثلان ركيزة أساسية، وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع اليه الشعب .

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعا للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي القانونين الانفي الذكر تمهيدا لقراءتهما خلال جلسة يوم غد الثلاثاء".

وأضاف البيان نقلا عن الكعبي أن "جلسة يوم غد ستتضمن قراءة القانونين لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة".

وأكد الكعبي ان "المجلس سيقر غدا جملة تشريعات مهمة وتمس حاجة المواطن وتحقيق مطالبه، كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة".

ودعا إلى ضرورة ان "يكون للشعب رأي ازاء جميع القوانين التي ستشرع داخل المجلس للاطلاع على جميع المواد الواردة فيها".

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