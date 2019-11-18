العراق: المتظاهرون يحمون البنك المركزي من محاولة سرقة

2019/11/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان المتظاهرين ساهموا في إلقاء القبض على عصابة كانت تخطط لسرقة البنك المركزي العراقي....

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