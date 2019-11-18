الفرقة السابعة تعثر على أحزمة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في البغدادي

2019/11/18 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

عثرت قوات الفرقة السابعة، اليوم الاثنين، على أحزمة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، كانت معدة لاستخدامها ضد الجيش والقوات الأمنية في البغدادي غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان للفرقة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه " بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، خرجت قوه بأمرة قائد الفرقة السابعة، يرافقه أمر فوج الاستطلاع وقوة اليه من فوج المغاوير, لتفتيش منطقة البغدادي".

وأضاف أن القوة " عثرت في احد الدور المتروكة على احزمه ناسفة من مخلفات ارهابيي داعش كانت معدة لاستخدامها ضد الجيش والقوات الامنية.

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