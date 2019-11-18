سبعينية تركض من إنكلترا إلى نيبال

2019/11/18 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم تقدمها في العمر، لا تزال الكاتبة والرحالة البريطانية روزي سوال بوب، تركض من أجل مساعدة الأطفال، حيث تقوم برحلة طويلة جريا على الأقدام من المملكة المتحدة إلى نيبال.

وانطلقت بوب العداءة، (73 عاما)، من مدينة برايتون البريطانية في يوليو العام الماضي ووصلت إلى تركيا الأحد.

ودخلت بوب تركيا عبر معبر بازار كولة، الحدودي مع اليونان، بولاية (محافظة) أدرنة، وهي تجر كرافانا صغيرا للغاية، تربطه بجسدها، وتضع فيه أغراضها وتنام فيه.

وقالت بوبي، عقب وصولها إلى الأراضي التركية، إنها تخطط للوصول إلى نيبال -أحد بلدان جنوب آسيا- صيف عام 2021، حيث تبلغ مسافة الرحلة الإجمالية نحو 6 آلاف و900 كم.

وأوضحت أنها ترمي إلى دعم أنشطة منظمات خيرية في نيبال، لصالح الأطفال.

وذكرت أنها تكسب المال، من خلال تأليف الكتب عن رحلاتها، وإلقاء المحاضرات.



وقالت إنها بعد الوصول إلى إسطنبول ستغادر إلى بريطانيا لمدة أسبوع لرؤية أسرتها، ومن ثم ستستأنف رحلتها، من حيث توقفت.

وبينت أنها تنام في الفنادق أحيانا، وفي كرفانها الذي تجره وراءها، في أحيان كثيرة، لاسيما عندما تكون على الطرقات.

وسبق أن جرت بوب في بلدان عديدة على مدار خمسة أعوام، من أجل دعم منظمة خيرية تكافح السرطان في روسيا.

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