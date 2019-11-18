قاسم المحبشي - اليونسكو .. الغياب الدائم والحضور المفترض

2019/11/18 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي من خبرتي المتواضعة في المجال الأكاديمي والثقافي العربي، أعرف بان ثمة أناس كثر في العالم العربي يجهلون حاجة اسمها اليونسكو وليس لهم علم بها ولا بمعناه ولا وظيفتها ولا أهدافها حتى أولئك المشتغلين في المؤسسات الأكاديمية استاذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا عدا مئات الآلاف من آل طلاب والطالبات العرب في مختلف جامعات الدول العربية.على الرغم من انهم /هن/ المستهدفين/ فات/ من نشاط تلك المنظمة الأممية ال......

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