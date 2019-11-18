مهند البراك - مفاجأة ويكيليكس : كيف تهيمن ايران على العراق 1

2019/11/18 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك اليوم 18 / 11 / 2019 عرض برنامج " اعتراض ـ intercept " التلفزيوني الاميركي، و نشرت المحتويات في نيويورك تايمز بنفس التأريخ بعنوان " الكابلات الإيرانية " .مناقشة تسرّب انترنيتي يحدث للمرة الاولى بهذا الوسع و التفصيل من اوراق و وثائق اجهزة المخابرات السرية الإيرانية، تفصّل كيف جرت السيطرة الإيرانية غير المسبوقة على العراق و اجهزة حكمه، و تبيّن التأثير المدمّر للسياسة الأميركية و خاصة في اجتي......

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