بينها منع العلم (ذو النجوم الثلاث) .. تلك هي تعليمات المشرف الامني للقاء العراق والبحرين

2019/11/18 | 17:08

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من وفد منتخب العراق بكرة القدم، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، عن التعليمات الامنية للقاء العراق والبحرين في ملعب عمان الدولي يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الاولى للمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "اتفاقا جرى بين الوفد العراقي صاحب الضيافة والمشرف الامني للقاء بشان المحظورات داخل ملعب المباراة".

واضاف أن "الجهات الامنية الاردنية المسؤولة عن امن اللقاء ستمنع اللافتات التي تحمل شعارات سياسية او مسيئة للمنافس اضافة لمنع صور السياسيين وسيتم ادخال علمي الدولتين ومنع علم العراق (ذو النجوم الثلاث)، اضافة للمحظورات المنصوصة في لوائح الاتحاد الدولي للعبة".

يشار الى منتخب العراق يتصدر حاليا فرق المجموعة الثالثة بالتصفيات بـ 10 نقاط، يليه البحرين بـ 8 نقاط، وايران بالمركز الثالث بـ 6 نقاط، وهونك كوك بنقطتين والمركز الرابع، واخير كمبوديا بالمركز الخامس والنقطة الوحيدة.

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