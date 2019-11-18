الزراعة تعلن تخفيض أسعار أسمدة دعماً للفلاحين

2019/11/18 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال اجتماع هيئة الرأي برئاسة وزير الزراعة صالح الحسني عن زيادة الجرعة السمادية من سماد الداب، فيما تم تخفيض سعره بمقدار 30 ألف دينار دعماً للفلاحين والمزارعين وخدمةً للعملية الزراعية واستدامتها بغية تحقيق زيادة الإنتاج المحلي.

وذكر بيان للوزارة ورد لشفق نيوز "تمت الموافقة على زيادة الجرعة السمادية من سماد الداب لمحصول الحنطة للموسم الشتوي 2019 ـ 2020 لتكون 35 كغم للدونم الواحد للمناطق المروية بضمنها الجرعة الموزعة 10 كغم حسب كتاب دائرة التخطيط والمتابعة بتاريخ 26 / 9 / 2019 ومضمونة الامطار 20 كغم وشبه المضمونة 10 كغم للدونم الواحد".

وتابع البيان "حصلت الموافقة على تخفيض سعر سماد الداب المستورد من (480000) أربعمائة وثمانين ألف دينار للطن الواحد إلى (450000) أربعمائة وخمسين ألف دينار للطن الواحد، كما تم تخصيص جرعة من سماد اليوريا للمناطق شبه مضمونة الأمطار بواقع 20 كغم للدونم الواحد وفق المساحات المقرر زراعتها لهذا الموسم دعماً للفلاحين والمزارعين، وتعتمد تسعيرة سماد الداب (450000) اربعمائة وخمسين الف دينار للطن الواحد للجرعة التكميلية من السماد".

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