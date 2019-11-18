2019/11/18 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام داود أمضيت الاسابيع الاخيرة (منذ الاول من تشرين الاول / اكتوبر) بالتنقل بين مدن وحواضر عراقية وشرق اوسطية، اتأمل طبيعة الحراك المجتمعي الذي لا اجد له من رديف (عراقيا) الا تلك الايام التي هزت المنطقة قرن مضى (ادرك، بطبيعة الحال، التباين السياسي والسوسيولوجي بين لاعبي الامس واليوم).وبالتالي، بالنسبة لي، ما يشهده العراق اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصل عراقي جديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصل عراقي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).