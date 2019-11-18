عماد هاشم يساند حراس العراق

2019/11/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب حراس مرمى نادي الطلبة، عماد هاشم، أن حراس مرمى منتخبنا الوطني سيلعبون دوراً بارزاً في تأهل أسود الرافدين للدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المشتركة.

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