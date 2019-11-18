تلفزيون لبناني: البنوك ستعود للعمل غداً الثلاثاء

2019/11/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت قناة {إل.بي.سي.آي} التلفزيونية اللبنانية، اليوم الإثنين، أن البنوك في البلاد ستعود للعمل غدًا الثلاثاء، بعد إغلاق دام أسبوعًا.

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