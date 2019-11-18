ايران تبدأ بتقديم معونات معيشية نقدية لـ60 مليون مواطن

2019/11/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية عن البدء بدفع المعونات المعيشية النقدية للوجبة الاولى من المواطنين لنحو 20 مليون شخص بدءا من منتصف

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