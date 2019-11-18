طُرد من مجلس عزاء.. وزير الداخلية يكشف الحقيقة

2019/11/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف وزير الداخلية ياسين طاهر الهاشمي، اليوم الاثنين، حقيقة فيديو تناولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل على ان الوزير طرد من احدى مجالس العزاء

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