الناطق باسم عبد المهدي: منع الدوام في المدارس عمل إجرامي

2019/11/18 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن منع المدارس من الدوام يعتبر عملا إجراميا.

وأكد خلف في تصريح أن الضغط على إدارات المدارس لمنع اقامة الدوام يعتبر عملا اجراميا، وان هذا العمل سيدخل مدارس وسط وجنوب العراق بأزمة تربوية حقيقية.

ويتزامن هذا التصريح مع دعوات اطلقها ناشطون للإضراب عن الدوام فيما قام عدد من المتظاهرين بقطع طريق الحسينية شمالي العاصمة بغداد.

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