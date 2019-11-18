العراق: سكان الأحياء الفقيرة في قلب المظاهرات ضد الحكومة

2019/11/18 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاني الأحياء العشوائية المنتشرة في أطراف المدن العراقية من نقص الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق معبدة.



وأغلب سكان هذه الأحياء من الطبقة الفقيرة تعاني البطالة وتتهم الحكومة بالإهمال وتطالبها بالاستقالة.



فريق فرانس24 يسلط الضوء على عائلة تسكن في حي عشوائي شمال العاصمة العراقية.



تقرير عمار الحميداوي وجيمس أندريه وجوناثان وولش.

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