نقابة الصحفيين تطالب الجهات المختصة بالكشف عن مصير المراسل (محمد الشمري)

2019/11/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، الجهات المختصة بالكشف عن مصير مراسل وكالة أخبار اليوم في محافظة الديوانية محمد الشمري الذي اختفى قبل ظهر يوم أمس الأحد دون معرفة الأسباب وتحملها مسؤولية الحفاظ على سلامته.

وذكرت في بيان تلقته "الغد برس"، إن "النقابة في الوقت الذي تتابع فيه من خلال فرعها في المحافظة مع الجهات ذات العلاقة في الديوانية بهذا الشأن، فإنها تطالب جميع الجهات بضرورة توفير بيئة آمنه للعمل الصحفي فضلا عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والإعلاميين في هذه الظروف التي يمر بها البلد من اجل القيام بواجبهم المهني الذي تمليه عليهم طبيعة الأحداث الجارية".





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