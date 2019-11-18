الحشد الشعبي يحتجز عدد من أسر

2019/11/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جاءت بطريقة غير قانونية من مخيم الهول السوري إلى م...

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