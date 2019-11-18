النزاهة تصدر امر استقدام بحق رئيس مجلس نينوى السابق

2019/11/18 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت هيأة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب بشار الكيكي على خلفية عقود وهمية أبان رئاسته مجلس محافظة نينوى.

وأشارت دائرة

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