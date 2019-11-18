أزمة رونالدو وساري في يوفنتوس تنتهي بحفل عشاء

2019/11/18 | 17:48

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اقتربت أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ومدربه ماوريسيو ساري، من نهايتها، بعدما قرر نجم ريال مدريد الإسباني السابق دعوة جميع زملائه

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