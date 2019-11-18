2019/11/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمشة عين يا كل إنسان لا تثير اشمئزاز الناس منك حين يطل وجهك عليهم فى مكان، تخبئ عنهم ما منحه الله لك من نعمة، وتتحدث معهم فقط عن المآسى والهموم بحجة استعطافهم ،خلى عندك كرامه واعلم أن الله يراك ويعلم ما أعطاه ورزقك به وممكن يأخذه فى أقل من رمشة عين منك.وتذكر الآية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمشة عين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمشة عين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).