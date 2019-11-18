2019/11/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد لا يتكرر يعجز الوصف وتعجز الكلمات وكذلك القلم وقد يعجز اللسان عن الأوصاف لانه يستحق جميع مافي العالم من اوصاف قد يكون كامل الأوصاف يستحق هذا الشي هو رجل قاتل وهو اول من يتقدم بالمعارك كما وصفوه وقالوا عنه جميع الضباط والناس اجمع قد يكون ملاكا وحامي الحمية انه الفريق الركن قائد مكافحة الإرهاب […]

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