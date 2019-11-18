2019/11/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي حكومة تقود العراق ؟ تظاهرات العراق تكشف حقائق هذه الحكومة المتذبذبة التي دخلت اسبوعها الرابع صامدين امام هجمات القوات الغير عراقية واقول هنا غير عراقية لان تصريح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري لقناة العربية انه لا يعلم من اين اتت هذه الاسلحة وكيف دخلت الى العراق وهذا يثبت الامنية لا يتعدى 100م او 75 […]

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