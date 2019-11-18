مكتب عبد المهدي: صدرت الاوامر باعتقال الذين يغلقون المدارس

2019/11/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، صدور اوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال خلف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف أن "اغلاق المدراس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها الى المحاكم فوراً".

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