2019/11/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخصائي العيون عماد حسين ساجت: ذي قار تسجل ثلاث اصابات بالعمى الدائمي لمتظاهرين جراء المصابيح الليزرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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