2019/11/18 | 17:59

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ايران: رئيس جامعة يركب الحمار إحتجاجا على رفع أسعار الوقود (فيديو

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ايران: رئيس جامعة يركب الحمار إحتجاجا على رفع أسعار الوقود (فيديو)

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