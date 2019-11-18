عمرو إمام عمر - الثورات العربية الأخيرة و مفهوم التحرر الوطنى الغائب الحاضر

2019/11/18 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر تصاعدت خلال السنوات الأخيرة لهيب ثورات شعبية فى منطقتنا العربية نظرا لأزدياد حدة الصراع الطبقى داخل المجتمعات مع تفاقم أزمة النظام الكومبرادورى المافياوى المسيطر على الحياة السياسية العربية حاليا و عدم قدرته أو رغبته فى الوصول إلى حلول حقيقية تطفىء لهيب الثورات المشتعل داخل قلوب الثائرين ، فهى أنظمة تابعة ذليلة للمركز الرأسمالى العالمى المأزوم أيضا …و على الجانب الآخر من العالم تعيش أمريكا......

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