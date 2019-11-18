2019/11/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، رفع خيم الاعتصام من امام بوابة حقل مجنون.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن العيداني قوله انه تم "رفع خيم الاعتصام من امام بوابة حقل مجنون بشكل كامل".

واعتصم العشرات امام حقل مجنون النفطي في البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل ومعالجة المصابين بالامراض السرطانية ومطالب اخرى تتعلق بتحسين الواقع الخدمي.

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