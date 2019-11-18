بالفيديو.. ضباط ومنتسبون يعتدون على طلاب متظاهرين في بغداد ودعوات لتدخل حكومي

2019/11/18 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهرت مقاطع فيديو تداولها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اعتداءات لأفراد في القوات الأمنية على طلبة متظاهرين، في عدة مناطق من بغداد.فقد تعرض عدد من طلاب منطقة الكرخ الأولى للضرب بالركل والضرب بالأيدي من قبل ضباط ومنتسبين في القوات الأمنية، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية، فيما قام بعض الجنود بمطاردة طلاب لاذوا بالفرار […]

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