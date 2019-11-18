2019/11/18 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم لطيف العنبكي

تسعى أميركا وإسرائيل وبعض الدول الغربية الاستعمارية إلى إفقار الشعوب العربية – أو غيرها- في الدول التي تتبنى المقاومة والمناوئة للمخططات والهيمنة الأميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تؤثر الأحداث الجارية في المنطقة على حركة محور المقاومة – كما يأمل أعداءها-!!؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تؤثر الأحداث الجارية في المنطقة على حركة محور المقاومة – كما يأمل أعداءها-!!؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).