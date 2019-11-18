2019/11/18 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (5) جبل شهداء التحرير إضافة معنوية وتحضيرات لمواجهة الشتاء بغداد – حمدي العطار يبدو ان انظمة الحكم الفاسدة لا بد ان تكون ايضا فاشلة، فلا يمكن ان نجمع بين الفساد والنجاح في النشاطات الأقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية! وهذا ما يخلق حالة من اليأس وعدم قناعة المتظاهرين بالطبقة السياسية في أن […]

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