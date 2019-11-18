2019/11/18 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يسدّد على ترسيخ الإعتدال والتسامح في أيامنا كافة التربية: 5000 موظف سيتم صرف رواتبهم في نينوى نينوى – الزمان أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن شمول اكثر من خمسة الاف موظف بصرف راتبهم عن طريق بطاقة الماستر كارد لشهر تشرين الثاني الجاري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان مديرية العلاقات العامة والاعلام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: 5000 موظف سيتم صرف رواتبهم في نينوى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: 5000 موظف سيتم صرف رواتبهم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).