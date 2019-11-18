2019/11/18 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاحو النجف يحتجون على قرار خاص بمحصول الشلب الزراعة تجري تعديلاً على قانون يتعلّق بتوزيع الأراضي والقروض للمتفرغين بغداد – قصي منذر أعلنت دائرة الاراضي الزراعية بوزارة الزراعة الانتهاء من تعديل واقرار قانون (24) لسنة 2013 الخاص بالمتفرغين الزراعيين وخريجي الثانويات والمعاهد وكليات الزراعة في بغداد والمحافظات.وأكد مدير عام الدائرة محمد كريم في […]

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