شرطة السليمانية: اعتقال إيراني حاول ترويج عملة اجنبية مزورة

2019/11/18 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية، اعتقال شخص إيراني بتهمة حيازة عملة اجنبية مزورة ومحاولة ترويجها.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز مركز شرطة ” السراي” تمكنت وبعد مراقبة المتهم، من القاء القبض عليه وبحوزته مبالغ من فئة المئة دولار الاميركي، اثناء محاولته ترويجها في أسواق المحافظة، مشيرة الى إحالته الى الجهات المعنية وفق المادتين مئتين وتسع وثمانين، ومئتين وواحد وتسعين، من قانون العقوبات، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل كشفت المديرية، عن اعتقال شخصين يمارسان النصب والاحتيال، بإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال على المواطنين عبر كتابة الاحراز والادعية، مقابل مبالغ مالية.

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