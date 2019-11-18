مكتب رئيس الوزراء: صدور أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الإرهاب

2019/11/18 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين ، صدور اوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب.

وقال خلف في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف، أن "إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها الى المحاكم فوراً".

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