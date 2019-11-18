الثقافة توزع الكتب مجانا في ساحة التحرير

2019/11/18 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وزعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، الكتب مجانا في ساحة التحرير.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بإشراف مباشر من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني بدأت دار الشؤون الثقافية بتوزيع الكتب مجاناً في ساحة التحرير، ويأتي ذلك انطلاقاً من واجب الدار الثقافي تجاه الشعب العراقي وإسهاما في زيادة المعرفة وتشجيع الشباب على المطالعة".

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