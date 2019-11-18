علماء المسلمين تكشف عن استدراج 100 متظاهر واحتجازهم داخل وزارة

2019/11/18 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت هيئة علماء المسلمين في العراق عن وجود قرابة (100) شخص من متظاهري يوم الأحد، بينهم نساء؛ محتجز في الطابق تحت الأرضي (السرداب) في مقر وزارة الصناعة في منطقة ساحة الطيران، بالقرب من ساحة التحرير ببغداد.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن "حراسات مقر الوزارة استدرجت المتظاهرين بحجة تسهيل وصولهم إلى ساحة التحرير من خلال إدخالهم المبنى، من باب دخول الموظفين، وإخراجهم من الباب المخصص لدخول وخروج الوزير في الجهة الثانية القريبة من ساحة التحرير".

وبحسب المعلومات الواردة إلى الهيئة؛ فان "المتظاهرين قد دخلوا فعلًا مبنى الوزارة ولم يخرجوا منه حتى الآن، وأن من قام بفعل الاستدراج هذا هما: مدير عام التصاريح الأمنية في الوزارة أحمد عبد عواد الشهيلي ومسؤول وحدة الحماية في الوزارة قيصر رائد".

وتابعت الهيئة أنها تمكنت من التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتواصلت مع بعض المنظمات الدولية من أجل العمل على إطلاق سراحهم.

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